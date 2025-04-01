Орнитологи считают, что новых бед из-за мазута для птиц до лета не будет

По словам специалистов, пернатые, которые зависят от воды и большую часть зимы проводят в море, в апреле — начале мая улетят к местам гнездования на север.

«Сегодня мониторинг побережья и моря показывает, что выбросов мазута на берег уже не наблюдают, и до конца мая ожидать новых серьезных последствий для пернатых не стоит», — сообщает благотворительный фонд «Мир вокруг тебя» со ссылкой на орнитолога, кандидата биологических наук, заведующего отделом зоологического музея Томского госуниверситета Сергея Гашкова.

Эксперт отметил, что речь идет о таких птицах, как чомги, гагары и поганки, которые пострадали больше всего.

«Остальные водно-околоводные виды пернатых мобильней и, видимо, отлетали с мест загрязнения, что позволило им избегать массового отравления», — отметил Гашков.

Орнитолог также добавил, что птицы, которые гнездятся в регионе и связаны с водой, выбирают водно-болотные угодья лиманов, куда нефтепродукты не попали. Такие места пригодны для того, чтобы выводить птенцов, сообщает ТАСС.

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