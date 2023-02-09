В Сочи наемный работник угнал фургон со 100 кг красной икры на 1 млн рублей

В отдел полиции Лазаревского района УВД по Сочи с сообщением о краже обратился индивидуальный предприниматель.

Мужчина рассказал, что на несколько дней уехал в командировку. За это время пропал его служебный автомобиль марки Ford Transit, в кузове которого находились ящики с красной икрой весом 100 кг. Сумма ущерба составила 1 млн рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен один из работников фирмы — 26-летний приезжий. У него был доступ к фургону, на рабочем месте он отсутствовал и на звонки не отвечал. Во время розыска машину нашли на обочине дороги. Ящиков с икрой в ней не было. Подозреваемый успел уехать из города, его задержали в поезде, который следовал в Москву. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ящики с икрой злоумышленник продал, а деньги потратил.

Возбудили дело о краже. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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