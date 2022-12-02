В Краснодаре у приезжего продавца из багажника машины изъяли 100 кг красной икры без маркировки
Происшествия
02.12.2022 11:09
Сотрудники краснодарской полиции получили оперативную информацию о том, что 43-летний житель Адыгеи может быть причастен к незаконной реализации немаркированной рыбной продукции.
Во время проверочной закупки оперативники под видом покупателей на улице Карасунской купили у подозреваемого лососевую икру. В машине продавца обнаружили около 100 кг красной икры на сумму более 450 тыс. рублей. У икры не было маркировки и документов. Продукцию изъяли и направили на экспертизу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
В отношении продавца проводят проверку, по окончании которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте продукции без маркировки.
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