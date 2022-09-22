В Сочи начались работы по капремонту дома на улице Чайковского

Видео канала «Кубань 24»

В Центральном районе города, у здания на улице Чайковского, 17, сейчас проводят замену систем электроснабжения, канализации, тепло- и водоснабжения. Привести все в порядок рассчитывают до конца октября.

Всего в городе-курорте по программе капитального ремонта общедомового имущества в 2022 году планируют отремонтировать 99 многоквартирных домов.

Читайте также: в Тимашевске начали капитальный ремонт спорткомплекса на улице Пионерской.