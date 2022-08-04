В Сочи начали восстанавливать туристический маршрут «33 водопада»

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Инфраструктура туристического объекта в Лазаревском районе частично разрушилась после недавнего шторма.

Специалисты уже начали восстанавливать маршрут выше пятого водопада. Из-за этого с 4 по 11 августа туробъект будет работать с 15:00 до 20:00. Туристов попросили планировать свои экскурсии по маршруту «33 водопада» после обеда.

«Приносим извинения за временные неудобства. До новых встреч», — говорится в сообщении пресс-службы Сочинского национального парка.

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