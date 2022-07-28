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В Сочи с 29 июля временно закроют проезд к «Орлиным скалам»

Общество
28.07.2022 22:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-s-29-iyulya-vremenno-zakroyut-proezd-k-orlinym-skalam
В Сочи с 29 июля временно закроют проезд к «Орлиным скалам»
Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Рекреационный объект «Орлиные скалы» находится в Хостинском районе на территории Сочинского нацпарка.

С 29 июля дорогу к «Орлиным скалам» начнут ремонтировать. В связи с этим проезд автомобилей по ней будет временно закрыт.

«Для вашего удобства перед КПП имеется ровная площадка, на которой вы сможете безопасно оставить свои автомобили», — говорится в сообщении пресс-службы Сочинского национального парка.

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