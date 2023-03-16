В Сочи начали укреплять берег и строить мост через горную реку в Зубовой Щели

Летом прошлого года во время паводка река Чимит в Лазаревском районе вышла из берегов и разрушила мост и участок дороги возле Зубовой Щели.

В этом месте уже стартовали масштабные работы по берегоукреплению и строительству автомобильного моста. Для укрепления берега строители возводят стену, они забурят 59 свай. После этого начнут устанавливать опоры 60-метрового моста. Строительно-монтажные работы в Зубовой Щели планируют завершить в июне.

Всего в селе Зубова Щель живут более 350 человек. Сейчас пешеходное сообщение есть только с частью населенного пункта.

«На месте пообщался с жителями. С ними мы на постоянной связи, помогаем решить проблемы, которые могут возникнуть из-за нарушений в логистике», — написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

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