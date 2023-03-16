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К началу летнего сезона в Сочи благоустроят смотровую площадку на мысе Видном

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-nachalu-letnego-sezona-v-sochi-blagoustroyat-smotrovuyu-ploshhadku-na-myse-vidnom
К началу летнего сезона в Сочи благоустроят смотровую площадку на мысе Видном
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Смотровую площадку с 30-метровым крестом планируют оборудовать художественной подсветкой. Об этом 16 марта сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава курорта отметил, что, благодаря подсветке, памятный крест будет хорошо виден с федеральной дороги, с моря, а также из иллюминаторов самолетов.

«Прилегающую территорию благоустроим, установим удобную парковую мебель, дополнительно озеленим. Тем самым возродим интерес жителей и туристов к этой панорамной смотровой площадке, с которой открывается прекрасный вид на наше побережье», — написал Копайгородский в Telegram.

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