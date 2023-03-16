К началу летнего сезона в Сочи благоустроят смотровую площадку на мысе Видном
Общество
16.03.2023 10:03
Смотровую площадку с 30-метровым крестом планируют оборудовать художественной подсветкой. Об этом 16 марта сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Глава курорта отметил, что, благодаря подсветке, памятный крест будет хорошо виден с федеральной дороги, с моря, а также из иллюминаторов самолетов.
«Прилегающую территорию благоустроим, установим удобную парковую мебель, дополнительно озеленим. Тем самым возродим интерес жителей и туристов к этой панорамной смотровой площадке, с которой открывается прекрасный вид на наше побережье», — написал Копайгородский в Telegram.
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