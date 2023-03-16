Канатные дороги, фуникулеры и лифты собираются развивать в Сочи
Проект нового генплана Сочи предлагает активное развитие инфраструктуры общественного пассажирского транспорта. С учетом перепадов высот между жилыми районами, в числе перспективных направлений указаны канатные дороги, лифты и фуникулеры.
Предполагается, что канатные дороги, фуникулеры и лифты обеспечат доступность основных мест притяжения, разгрузят дороги и систему общественного транспорта.
В проекте генплана курорта учтено строительство подвесных пассажирских канатных дорог до горы Большой Ахун, к Агурским водопадам и Орлиным скалам. Участки под новые канатки уже отведены, а трассировки согласованы с Сочинским нацпарком и Минприроды РФ. Сообщается, что у нижних станций канатных дорог обустроят остановки автобусов.
Также предлагается развивать внутригородское железнодорожное и автобусное сообщение. Для горожан и гостей Сочи обустроят удобные и безопасные пешеходные переходы к остановкам общественного транспорта.
Общая протяженность линий движения общественного пассажирского транспорта предположительно составит 1372,4 км, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.
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