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Канатные дороги, фуникулеры и лифты собираются развивать в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kanatnye-dorogi-funikulery-i-lifty-sobirayutsya-razvivat-v-sochi
Канатные дороги, фуникулеры и лифты собираются развивать в Сочи
Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Проект нового генплана Сочи предлагает активное развитие инфраструктуры общественного пассажирского транспорта. С учетом перепадов высот между жилыми районами, в числе перспективных направлений указаны канатные дороги, лифты и фуникулеры.

Предполагается, что канатные дороги, фуникулеры и лифты обеспечат доступность основных мест притяжения, разгрузят дороги и систему общественного транспорта.

В проекте генплана курорта учтено строительство подвесных пассажирских канатных дорог до горы Большой Ахун, к Агурским водопадам и Орлиным скалам. Участки под новые канатки уже отведены, а трассировки согласованы с Сочинским нацпарком и Минприроды РФ. Сообщается, что у нижних станций канатных дорог обустроят остановки автобусов.

Также предлагается развивать внутригородское железнодорожное и автобусное сообщение. Для горожан и гостей Сочи обустроят удобные и безопасные пешеходные переходы к остановкам общественного транспорта.

Общая протяженность линий движения общественного пассажирского транспорта предположительно составит 1372,4 км, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

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