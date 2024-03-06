В Сочи начали строить автодорогу в обход Адлера

О начале строительства обхода Адлера 6 марта сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на марафоне «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.

Хуснуллин отметил, что в районе Адлера и аэропорта часто возникают пробки. По его словам, он сам встал в автомобильную пробку и потратил на дорогу около часа. В связи с этим становится актуальным вопрос о строительстве автомобильной дороги в обход Адлера.

«Кстати, мы уже начали его строить. Уже приступили к работам», — сказал Хуснуллин.

Ранее вице-премьер говорил, что основные работы по строительству обхода Адлера выполнят в 2024 году. Завершить их планируют к 2026 году, сообщает РИА «Новости».

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