Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи начали ремонтировать фасад Музея истории

Культура
09.10.2022 17:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-nachali-remontirovat-fasad-muzeya-istorii
В Сочи начали ремонтировать фасад Музея истории
Фото пресс-службы администрации Сочи

Работы идут в рамках муниципальной программы «Развитие отрасли культура».

Фасад здания музея 1936 года постройки не ремонтировали 12 лет. Для того, чтобы привести фасад здания в порядок, заключили контракт с подрядчиком на 7,9 млн рублей. Здание сохранит свой исторический облик. На фасаде заменят декоративную штукатурку, сделают облицовку, проведут реставрационные работы отдельных архитектурных элементов. Ремонт планируют завершить до конца ноября.

Каждый год музей истории Сочи посещают более 100 тыс. туристов. Его экспозиция содержит около 6 тыс. экспонатов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: Краснодарский край принял участие во всероссийском проекте «Музейные маршруты России».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Часть Крымского моста обрушилась из-за подрыва грузового автомобиля. Видео
Часть Крымского моста обрушилась из-за подрыва грузового автомобиля. Видео
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
  2. Краснодарский край готов принять на отдых 10 тыс. человек из Херсонской области
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. За ночь паром выполнил три рейса между Крымом и Краснодарским краем
  5. Кубанские винодельни расширяют выпуск вина в «полторашках» и полубутылках
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях