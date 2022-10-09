В Сочи начали ремонтировать фасад Музея истории

Фото пресс-службы администрации Сочи

Работы идут в рамках муниципальной программы «Развитие отрасли культура».

Фасад здания музея 1936 года постройки не ремонтировали 12 лет. Для того, чтобы привести фасад здания в порядок, заключили контракт с подрядчиком на 7,9 млн рублей. Здание сохранит свой исторический облик. На фасаде заменят декоративную штукатурку, сделают облицовку, проведут реставрационные работы отдельных архитектурных элементов. Ремонт планируют завершить до конца ноября.

Каждый год музей истории Сочи посещают более 100 тыс. туристов. Его экспозиция содержит около 6 тыс. экспонатов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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