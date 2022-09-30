Краснодарский край принял участие во всероссийском проекте «Музейные маршруты России»

Видео канала «Кубань 24»

В Сочи съехались представители сообществ и специалисты туриндустрии для того, чтобы обсудить вопросы продвижения музеев страны.

«Как только мы запустили этот проект, начали получать огромное количество заявок от регионов на участие. Поэтому наши музейные маршруты выросли с 2 до 12, которые в этом году проходят. Цели и задачи понятны — популяризация музейных институций и, наверное, переформатирование под современные требования», — рассказала директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Елена Харламова.

Краснодарский край представил семь своих лучших учреждений и презентовал событийный календарь региона. Жители и гости Кубани смогут найти там всю информацию о фестивалях, выставках и перейти на сайт организаторов мероприятий, а также посмотреть локацию на карте.

«Это изюминки нашего края. Прежде всего, это выставочный комплекс Атамань. Это наши государственные музеи имени Фелицата, художественный музей Коваленко. Это филиалы, представляющие археологическое наследие», — сказал первый заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Погребенко.

Кубань — флагман туризма, а музеи занимают особое место в развитии культурно-познавательного отдыха, их в регионе больше 60. Все пользуются популярностью. Ежегодно музеи края посещают около 3 млн человек.

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