В Сочи начали менять старый водовод в Лазаревском районе

Старый водовод заменяют в районе улицы Львовской в Лазаревском районе.

Участок построили еще в 80-х годах, в последнее время на нем было много проблем, которые решатся со строительством нового водопровода. Достроить линию планируют до конца года.

«Это очень важная артерия — вода по ней идет в десятки наших сел от Головинки до Вардане. Новая линия даст лучшее водоснабжение почти для 30 тыс. наших горожан и множества социальных объектов и санаториев района», — написал глава Сочи Андрей Прошунин в Telegram.

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