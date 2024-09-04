Новый трубопровод построят сразу для трех районов Сочи — старый изношен на 90%

По соответствующему проекту Главгосэкспертиза России предоставила положительное заключение.

Новый участок магистрального водовода от резервуаров чистой воды «Чайфабрика» до границ Адлерского района построят в рамках четырех этапов. Нынешний трубопровод провели в 1960-е годы, и сейчас его износ достигает почти 90%.

Согласно одобренному проекту, новый водовод проложат по улицам Голубые Дали, Изумрудная, Орбитовская, Верхнеизвестинская, Известинская и Ленина. После строительства его подключат к новым сетям вдоль Ленина, а затем начнется подключение жителей.

В результате это позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение и резерв мощности для потребителей Адлерского, Хостинского и Центрального районов, сообщает официальный канал Главгосэкспертизы России в Telegram.

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