В Сочи начали благоустраивать набережную реки Псезуапсе
Территорию вдоль горной реки обновят на площади более 2 га. На эти цели из городского бюджета выделили 270 млн рублей.
«По просьбам наших горожан организуем велодорожки, детскую и спортивную площадки. Обновленная набережная станет местом прогулок и отдыха для тысяч наших лазаревцев и гостей курорта», — написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.
Он отметил, что вместе с благоустройством в районе набережной Псезуапсе займутся укреплением берега. Все работы планируют завершить к следующей осени.
Уже в этом году на улице Малышева откроют большую тематическую площадку для детей. Ее создали на месте пустыря. Игровые элементы и мебель уже установили. В ближайшее время уложат безопасное покрытие.
Копайгородский рассказал, что на еще одной незанятой территории возле набережной планируют создать спортивную площадку.
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