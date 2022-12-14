В Сочи начали благоустраивать набережную реки Псезуапсе

Территорию вдоль горной реки обновят на площади более 2 га. На эти цели из городского бюджета выделили 270 млн рублей.

«По просьбам наших горожан организуем велодорожки, детскую и спортивную площадки. Обновленная набережная станет местом прогулок и отдыха для тысяч наших лазаревцев и гостей курорта», — написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

Он отметил, что вместе с благоустройством в районе набережной Псезуапсе займутся укреплением берега. Все работы планируют завершить к следующей осени.

Уже в этом году на улице Малышева откроют большую тематическую площадку для детей. Ее создали на месте пустыря. Игровые элементы и мебель уже установили. В ближайшее время уложат безопасное покрытие.

Копайгородский рассказал, что на еще одной незанятой территории возле набережной планируют создать спортивную площадку.

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