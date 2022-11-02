В Сочи благоустройство Лазаревского парка культуры и отдыха завершат к концу года
Парк площадью почти 4 га приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Дизайн-проект этой зеленой зоны в прошлом году победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин сообщил, что на благоустройство парка направили более 56 млн рублей из федерального бюджета.
«Сейчас работы выполнили на 70%. Уже к концу этого года жители и гости города смогут оценить обновленную зону отдыха», — сказал Прошунин.
В настоящее время рабочие уже завершили монтаж бассейна и провели гидравлические испытания. Кроме того, в парке уже установили малые архитектурные формы, деревянную мебель и оборудование для воркаута. Провели озеленение и обустроили освещение. Согласно проекту, парк разобьют на несколько зон. В нем будет морская площадь, сад культуры, зона аттракционов и зеленый сад. Планируется установить шезлонги, столы для пикников и настольных игр, фудкорт, кафе и создать фотозону.
Также в 2021 году конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды победителями стали Белореченск, Туапсе и Усть-Лабинск, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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