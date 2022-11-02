Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи благоустройство Лазаревского парка культуры и отдыха завершат к концу года

Общество
02.11.2022 11:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-blagoustrojstvo-lazarevskogo-parka-kultury-i-otdyha-zavershat-k-kontsu-goda
В Сочи благоустройство Лазаревского парка культуры и отдыха завершат к концу года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Парк площадью почти 4 га приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Дизайн-проект этой зеленой зоны в прошлом году победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин сообщил, что на благоустройство парка направили более 56 млн рублей из федерального бюджета.

«Сейчас работы выполнили на 70%. Уже к концу этого года жители и гости города смогут оценить обновленную зону отдыха», — сказал Прошунин.

В настоящее время рабочие уже завершили монтаж бассейна и провели гидравлические испытания. Кроме того, в парке уже установили малые архитектурные формы, деревянную мебель и оборудование для воркаута. Провели озеленение и обустроили освещение. Согласно проекту, парк разобьют на несколько зон. В нем будет морская площадь, сад культуры, зона аттракционов и зеленый сад. Планируется установить шезлонги, столы для пикников и настольных игр, фудкорт, кафе и создать фотозону.

Также в 2021 году конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды победителями стали Белореченск, Туапсе и Усть-Лабинск, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Крымске устанавливают фонтан в новой зоне отдыха на улице Ленина.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве дороги между Красной Поляной и Архызом
Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве дороги между Красной Поляной и Архызом
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве дороги между Красной Поляной и Архызом
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Сочи прочистят водоприемники, из-за которых во время ливней топит улицу Тимирязева
  6. В Краснодаре троллейбус № 10 и автобус № 9 спустя четыре месяца вернулись на улицу Октябрьскую
Прямой эфир
Мы в соцсетях