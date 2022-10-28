В Крымске устанавливают фонтан в новой зоне отдыха на улице Ленина
Общество
28.10.2022 12:43
Работы по благоустройству идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
По проекту, в единое современное пространство будут объединены парк «Центральный» и улица Ленина. На пересечении четырех кварталов в городе появится пространство для общественных мероприятий. Площадь новой зоны отдыха превышает 23 тыс. кв. м.
В прошлом году здесь провели первый этап работ: уложили плитку, обновили ливневку и освещение. Сейчас устанавливают фонтан. Работы завершат к концу ноября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Тимашевском районе по нацпроекту благоустроят городской пляж, сквер и парк.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Краснодарском крае в перевернувшейся в поле иномарке погибла 53-летняя женщина
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Сочи аферистка снимала жилье на сутки, а потом под видом риелтора сдавала его на длительный срок
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России