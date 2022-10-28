В Крымске устанавливают фонтан в новой зоне отдыха на улице Ленина

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы по благоустройству идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По проекту, в единое современное пространство будут объединены парк «Центральный» и улица Ленина. На пересечении четырех кварталов в городе появится пространство для общественных мероприятий. Площадь новой зоны отдыха превышает 23 тыс. кв. м.

В прошлом году здесь провели первый этап работ: уложили плитку, обновили ливневку и освещение. Сейчас устанавливают фонтан. Работы завершат к концу ноября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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