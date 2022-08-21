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В Сочи на заправке загорелся грузовик

Происшествия
21.08.2022 14:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-zapravke-zagorelsya-gruzovik
В Сочи на заправке загорелся грузовик
Фото t.me/chp_sochi

Инцидент произошел 21 августа около 9:00 в Лазаревском районе Сочи на улице Львовской. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Они пояснили, что перед возгоранием грузовик «ГАЗель» заправился и успел немного отъехать от колонки.  Увидев пламя, на помощь водителю бросился заправщик, который сумел погасить огонь, использовав три огнетушителя. Сообщают также, что машина не сильно пострадала.

Пожарные прибыли на место в 9:17, когда пожар уже был ликвидирован. Площадь возгорания составила 2 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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