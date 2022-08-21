В Армавире рано утром загорелся склад площадью 600 кв. метров
Сообщение о пожаре на улице Воровского поступило диспетчеру Армавирского пожарно-спасательного гарнизона 21 августа в 5:19.
На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв на место в 5:29, они установили, что горит складское помещение на площади 600 кв. м. Пожару присвоили ранг 2.
В 6:05 возгорание локализовали на площади 600 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 6:32, а в 6:47 пожар полностью ликвидировали.
От МЧС России привлекались 50 человек личного состава и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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