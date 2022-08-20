Недалеко от аэропорта Сочи загорелись гаражи

Фото t.me/gorodsochi

Пожар произошел утром 20 августа в Адлерском районе на улице Ромашек. Клубы дыма в районе аэропорта испугали сочинцев, однако оказалось, что горят гаражи.

В 9:30 пожарные локализовали возгорание на площади 100 кв. м. Еще через 8 минут ликвидировали все последствия пожара. Никто не пострадал.

Всего к ликвидации возгорания привлекли 14 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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