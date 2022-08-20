Недалеко от аэропорта Сочи загорелись гаражи
Происшествия
20.08.2022 10:18
Пожар произошел утром 20 августа в Адлерском районе на улице Ромашек. Клубы дыма в районе аэропорта испугали сочинцев, однако оказалось, что горят гаражи.
В 9:30 пожарные локализовали возгорание на площади 100 кв. м. Еще через 8 минут ликвидировали все последствия пожара. Никто не пострадал.
Всего к ликвидации возгорания привлекли 14 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: на трассе под Горячим Ключом ночью загорелся фудтрак.
Популярные новости
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- МЦУ опубликовал видео с моментом аварии с «перевертышем» в центре Краснодара
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- «Краснодог» распространил сообщение о догхантерах, которые травят животных ядом
- В Сочи туристка во время прогулки в горах упала с лошади и получила сотрясение