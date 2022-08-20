Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Недалеко от аэропорта Сочи загорелись гаражи

Происшествия
20.08.2022 10:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/nedaleko-ot-aeroporta-sochi-zagorelis-garazhi
Недалеко от аэропорта Сочи загорелись гаражи
Фото t.me/gorodsochi

Пожар произошел утром 20 августа в Адлерском районе на улице Ромашек. Клубы дыма в районе аэропорта испугали сочинцев, однако оказалось, что горят гаражи.

В 9:30 пожарные локализовали возгорание на площади 100 кв. м. Еще через 8 минут ликвидировали все последствия пожара. Никто не пострадал.

Всего к ликвидации возгорания привлекли 14 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: на трассе под Горячим Ключом ночью загорелся фудтрак.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе иномарка сбила насмерть 6-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу
В Анапе иномарка сбила насмерть 6-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Анапе на пляже утонула женщина
В Анапе на пляже утонула женщина
Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров подконтрольной РФ части Харьковской области
Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров подконтрольной РФ части Харьковской области
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. МЦУ опубликовал видео с моментом аварии с «перевертышем» в центре Краснодара
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. «Краснодог» распространил сообщение о догхантерах, которые травят животных ядом
  6. В Сочи туристка во время прогулки в горах упала с лошади и получила сотрясение
Прямой эфир
Мы в соцсетях