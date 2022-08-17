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На трассе под Горячим Ключом ночью загорелся фудтрак

Происшествия
17.08.2022 08:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-trasse-pod-goryachim-klyuchom-nochyu-zagorelsya-fudtrak
Видео «Кубань 24»

Возгорание произошло 17 августа около 4:30 на федеральной трассе М-4 «Дон» около ресторана «Старый Замок». В результате происшествия никто не пострадал.

Проезжавшие мимо очевидцы сняли пожар на видео. На кадрах видно, что загорелся придорожный фудтрак.

В 4:39 диспетчеру Горячеключевского ПСГ поступила информация о возгорании. Прибывшие на место спасатели установили, что подсобное помещение загорелось на площади 3 кв. метра.

В 4:45 пожар в фудтраке полностью потушили. На месте работали 4 спасателя и 1 единица техники.

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