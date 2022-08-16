Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о повышенной пожароопасности из-за ветра

Видео канала «Кубань 24»

В эти дни необходимо быть особенно осторожными с огнем — ни в коем случае не разводить костер на природе. В регионе знойная ветреная погода.

На пляжах Анапы подняли красные флаги. В море сильные волны. Но когда вода прогрелась до +27 °С, удержать отдыхающих на дистанции от нее сложно. Люди купаются в море и под дождем, но появилось сильное боковое течение.

Ветер гоняет по региону тучи. Но они несут лишь кратковременные дожди. Осадки были в анапском Витязево, Краснодаре, Славянске-на-Кубани и других местах. Однако они не сбили жару. Воздух по-прежнему горячий. Шкала термометра пока остается на отметке +35 °С.