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Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о повышенной пожароопасности из-за ветра

Общество
16.08.2022 18:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-i-gostej-krasnodarskogo-kraya-predupredili-o-povyshennoj-pozharoopasnosti-iz-za-vetra
Видео канала «Кубань 24»

В эти дни необходимо быть особенно осторожными с огнем — ни в коем случае не разводить костер на природе. В регионе знойная ветреная погода.

На пляжах Анапы подняли красные флаги. В море сильные волны. Но когда вода прогрелась до +27 °С, удержать отдыхающих на дистанции от нее сложно. Люди купаются в море и под дождем, но появилось сильное боковое течение.

Ветер гоняет по региону тучи. Но они несут лишь кратковременные дожди. Осадки были в анапском Витязево, Краснодаре, Славянске-на-Кубани и других местах. Однако они не сбили жару. Воздух по-прежнему горячий. Шкала термометра пока остается на отметке +35 °С.

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