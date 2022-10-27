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В Сочи на ярмарке в микрорайоне Ареда появятся новые места для фермеров

Общество
27.10.2022 10:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-yarmarke-v-mikrorajone-areda-poyavyatsya-novye-mesta-dlya-fermerov
В Сочи на ярмарке в микрорайоне Ареда появятся новые места для фермеров

О планах по модернизации трех самых крупных сочинских сельскохозяйственных ярмарок 27 октября сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

«Самые крупные сельскохозяйственные ярмарки Сочи расположены на Ареде, на Мацесте и в Дагомысе. Будем их развивать по просьбам наших жителей. Территории обустроим в новом формате, появятся дополнительные места для наших производителей, и, что важно для горожан, будут парковочные места для автотранспорта. Об этом нас, в частности, просили жители микрорайона Ареда, этот вопрос мы решим до конца года», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Мэр Сочи добавил, что в следующем году обновят ярмарки на Мацесте и в Дагомысе. Везде реконструируют ливневку, установят освещение и видеонаблюдение. Новые места для фермеров вместе с активистами ТОС уже определили.

Всего в Сочи более 30 ярмарок и фермерских двориков, где представлена продукция местных фермеров. Ярмарки местных производителей открывают по всему краю по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

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