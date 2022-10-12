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В Краснодаре открылась ярмарка для садоводов «Осень на даче»

Общество
12.10.2022 08:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otkrylas-yarmarka-dlya-sadovodov-osen-na-dache
Видео канала «Кубань 24»

Ярмарка располагается по адресу улица Артюшкова, 2. Торговые ряды будут работать с 12 по 16 октября с 9:00 до 18:00.

«Осень на даче» проводят ежегодно, ярмарка пользуется популярностью у садоводов и огородников. Мягкая погода сезона позволяет успешно укоренять молодые деревья, многолетники и высаживать луковицы весенних цветов. Особым спросом пользуются тюльпаны.

На ярмарке можно будет познакомиться с разными сортами растений, выбрать наиболее подходящие для своего приусадебного участка или хозяйства.

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