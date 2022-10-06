В Краснодарском крае выберут лучшие придорожные АЗС, кафе и ярмарки
Экономика
06.10.2022 12:53
Конкурс «Лучшие объекты дорожного сервиса Краснодарского края» проходит в восьмой раз. Заявки принимаются до 11 ноября.
Победителей выберут в шести номинациях: лучшие АЗС на дорогах федерального и регионального значения, кафе и придорожные ярмарки в трех категориях.
Конкурс проводит департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Анкеты необходимо направить на адрес электронной почты [email protected]
С деталями конкурса можно ознакомиться на сайте профильного департамента в разделе «Мероприятия». Также можно проконсультироваться по номеру +7 (861) 268-27-10, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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