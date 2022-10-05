Проект обновления «Ривьеры» и набережной в Сочи отмечены «золотым знаком»

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Проект реконструкции парка «Ривьера» и концепция центральной морской набережной Сочи отмечены «золотым знаком» Международного фестиваля «Зодчество 2022», который прошел в Москве.

Свои архитектурные проекты представляли около 30 регионов России.

Сочинские проекты презентовали представители департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края совместно с НИИ перспективного градостроительства, который занимается разработкой нового генплана курортного города.

«Сочи является главным курортом страны, поэтому мы стремимся к постоянному улучшению архитектурного облика города и инфраструктуры, обеспечивающей комфорт наших жителей и гостей. Проекты, которые были представлены на конкурс, являются результатом совместной работы многих специалистов. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского продолжаем работу для того, чтобы наш город развивался», — отметил директор департамента архитектуры и градостроительства Сочи Дмитрий Литвинец.

Экспозиция Краснодарского края заняла первое место и получила «золотой знак» в номинации «Городская среда и комплексные городские проекты», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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