Проект обновления «Ривьеры» и набережной в Сочи отмечены «золотым знаком»
Проект реконструкции парка «Ривьера» и концепция центральной морской набережной Сочи отмечены «золотым знаком» Международного фестиваля «Зодчество 2022», который прошел в Москве.
Свои архитектурные проекты представляли около 30 регионов России.
Сочинские проекты презентовали представители департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края совместно с НИИ перспективного градостроительства, который занимается разработкой нового генплана курортного города.
«Сочи является главным курортом страны, поэтому мы стремимся к постоянному улучшению архитектурного облика города и инфраструктуры, обеспечивающей комфорт наших жителей и гостей. Проекты, которые были представлены на конкурс, являются результатом совместной работы многих специалистов. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского продолжаем работу для того, чтобы наш город развивался», — отметил директор департамента архитектуры и градостроительства Сочи Дмитрий Литвинец.
Экспозиция Краснодарского края заняла первое место и получила «золотой знак» в номинации «Городская среда и комплексные городские проекты», сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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