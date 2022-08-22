В Сочи на вокзале задержали наркосбытчика с пакетом метадона в трусах
Происшествия
22.08.2022 09:19
Неоднократно судимого жителя Свердловской области задержали на перроне железнодорожного вокзала в Адлере.
Во время личного досмотра полицейские обнаружили у 32-летнего мужчины в нижнем белье полиэтиленовый сверток с кристаллообразным веществом. Пакет изъяли, экспертиза установила, что в нем находится метадон весом около 250 г. Мужчина купил наркотик для того, чтобы распространить через закладки в Сочи.
Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемого поместили под стражу, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
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