В Сочи на вокзале задержали наркосбытчика с пакетом метадона в трусах

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Неоднократно судимого жителя Свердловской области задержали на перроне железнодорожного вокзала в Адлере.

Во время личного досмотра полицейские обнаружили у 32-летнего мужчины в нижнем белье полиэтиленовый сверток с кристаллообразным веществом. Пакет изъяли, экспертиза установила, что в нем находится метадон весом около 250 г. Мужчина купил наркотик для того, чтобы распространить через закладки в Сочи.

Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемого поместили под стражу, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

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