В Краснодарском крае будут судить двоих наркодилеров, торговавших мефедроном за биткоины

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Ейского района завершили расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей в возрасте 20 и 26 лет, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков.

По данным следствия, злоумышленники в составе организованной группы купили в интернете мефедрон, марихуану, гашиш и амфетамин, чтобы сбывать через закладки в Ейске. Полицейские задержали злоумышленников с поличным, когда они прятали наркотики в тайник. Всего изъяли более 115 г наркотиков.

Ранее злоумышленники успели продать 2,5 г мефедрона через 5 тайников. Наркодилеры продавали наркотики за криптовалюту. Они обменяли биткоины и выручили около 700 тыс. рублей, которые перевели на свои расчетные счета и потратили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей. Расследование завершено, материалы дела направили в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

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