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В Краснодарском крае у организаторов нарколаборатории изъяли более 15 кг мефедрона

Происшествия
15.08.2022 19:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-u-organizatorov-narkolaboratorii-izyali-bolee-15-kg-mefedrona
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники наркоконтроля ГУ МВД России по Краснодарскому краю пресекли работу нарколаборатории, которую организовали в Крымском районе двое жителей Горячего Ключа.

По данным полиции, мужчины в возрасте 38 и 43 лет в подвале частного дома в хуторе Нижняя Ставрополька синтезировали мефедрон для сбыта. Во время обыска на придомовой территории изъяли более 5 кг наркотика, более 10 кг прекурсоров и лабораторное оборудование.

Также правоохранители нашли тайник в заброшенном здании в станице Калужской. Там один из злоумышленников уже успел спрятать 10 кг мефедрона, приготовленного для дальнейшего сбыта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Обоих подозреваемых поместили под стражу. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Читайте также: на Кубани будут судить наркобарона, у которого изъяли 7,7 кг «синтетики».

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