В Сочи на вокзале задержали наркодилера с марихуаной в коробках от конфет
Происшествия
30.08.2022 09:50
Злоумышленника задержали сотрудники транспортной полиции на адлерском железнодорожном вокзале.
В вещах 31-летнего ранее судимого жителя Краснодарского края нашли упаковки из-под лекарств и конфет. Внутри них были спрятаны свертки с веществом серо-зеленого цвета. Экспертиза установила, что это марихуана весом около 13 г.
Возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
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