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В Сочи на вокзале задержали наркодилера с марихуаной в коробках от конфет

Происшествия
30.08.2022 09:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-vokzale-zaderzhali-narkodilera-s-marihuanoj-v-korobkah-ot-konfet
В Сочи на вокзале задержали наркодилера с марихуаной в коробках от конфет
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Злоумышленника задержали сотрудники транспортной полиции на адлерском железнодорожном вокзале.

В вещах 31-летнего ранее судимого жителя Краснодарского края нашли упаковки из-под лекарств и конфет. Внутри них были спрятаны свертки с веществом серо-зеленого цвета. Экспертиза установила, что это марихуана весом около 13 г.

Возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

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