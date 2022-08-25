У жителя Кубани на посту ДПС в Керчи изъяли пакет с марихуаной и галлюциногенами
Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым совместно с инспекторами ДПС.
На стационарном посту в Керчи остановили автомобиль «Лада Приора» под управлением 44-летнего жителя Краснодарского края. При проверке документов правоохранители обратили внимание на то, что водитель нервничает. Машину досмотрели.
В салоне обнаружили и изъяли два полимерных пакета и бумажный сверток с веществом растительного происхождения и пакет с сухими грибами, а также электронные весы и упаковочные материалы. Экспертиза установила, что в пакетах находится марихуана и растения с галлюциногеном, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Водитель отказаться пройти медосвидетельствование, за это в его отношении составили административный протокол. Также на жителя Кубани возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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