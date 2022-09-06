В Сочи на улице Альпийской сгорел автомобиль

В Сочи на улице Альпийской сгорел автомобиль

Инцидент произошел вечером 5 сентября. Пожарные оперативно прибыли к месту возгорания и за несколько минут потушили огонь, однако машина успела полностью сгореть.

Как сообщили очевидцы, минивэн ехал по улице Альпийской. Возле остановки «Гаражи» водитель почувствовал запах гари и остановился, из-под капота шел дым. Мужчина попытался потушить иномарку подручными средствами, но не получилось. Пострадавших нет.

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