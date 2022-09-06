Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи на улице Альпийской сгорел автомобиль

Происшествия
06.09.2022 08:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-ulitse-alpijskoj-sgorel-avtomobil
В Сочи на улице Альпийской сгорел автомобиль

Инцидент произошел вечером 5 сентября. Пожарные оперативно прибыли к месту возгорания и за несколько минут потушили огонь, однако машина успела полностью сгореть.

Как сообщили очевидцы, минивэн ехал по улице Альпийской. Возле остановки «Гаражи» водитель почувствовал запах гари и остановился, из-под капота шел дым. Мужчина попытался потушить иномарку подручными средствами, но не получилось. Пострадавших нет.

Читайте также: недалеко от аэропорта Сочи загорелись гаражи.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о «бессрочном отпуске»
  2. Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курильских островов
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях