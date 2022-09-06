В Сочи на улице Альпийской сгорел автомобиль
Происшествия
06.09.2022 08:09
Инцидент произошел вечером 5 сентября. Пожарные оперативно прибыли к месту возгорания и за несколько минут потушили огонь, однако машина успела полностью сгореть.
Как сообщили очевидцы, минивэн ехал по улице Альпийской. Возле остановки «Гаражи» водитель почувствовал запах гари и остановился, из-под капота шел дым. Мужчина попытался потушить иномарку подручными средствами, но не получилось. Пострадавших нет.
Читайте также: недалеко от аэропорта Сочи загорелись гаражи.
Популярные новости
- Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о «бессрочном отпуске»
- Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курильских островов
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?