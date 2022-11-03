В Сочи на уличных экранах разместили мультимедийные и голографические иконы

Фото пресс-службы администрации Сочи

Мультимедийную выставку художественных работ «Лики Марии — Образы света» приурочили ко Дню народного единства.

Мультимедийные и голографические иконы разместили на 45 медиаэкранах во всех районах города-курорта. В рамках проекта жители и гости Сочи увидят 20 живописных работ художницы Вероники Пономаревой-Коржевсковой. Образ Пресвятой Богородицы выполнен в византийской, древнерусской, западно-европейской техниках.

Эти иконы выставлялись в различных городах России, в настоящее время экспозиция открыта в Москве. Для публичного показа в Сочи работы перевели в цифровой формат.

Выставка «Лики Марии — Образы света» проходит при грантовой поддержке президентского Фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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