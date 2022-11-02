В Новороссийске в День народного единства высадят 77 кустов сирени

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Высадку растений проведут 4 ноября в 10:00 на Октябрьской площади. Принять участие в мероприятии может любой желающий.

Всего планируют высадить 77 кустов сирени. Саженцы приобрела компания АО «Черномортранснефть», сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

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