В Новороссийске в День народного единства высадят 77 кустов сирени
Общество
02.11.2022 13:07
Высадку растений проведут 4 ноября в 10:00 на Октябрьской площади. Принять участие в мероприятии может любой желающий.
Всего планируют высадить 77 кустов сирени. Саженцы приобрела компания АО «Черномортранснефть», сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
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