В Краснодаре на колесе обозрения в Городском саду ко Дню народного единства запустят световое шоу
Общество
02.11.2022 11:52
Гости и жители города смогут увидеть световую анимацию в парке «Городской сад» со 2 по 10 ноября.
Анимацию с патриотическими лозунгами и символикой будут запускать с 18:00 до 22:00
Шоу приостановят, если пойдет дождь. Это необходимо, чтобы оборудование не вышло из строя, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.
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