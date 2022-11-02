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В Краснодаре на колесе обозрения в Городском саду ко Дню народного единства запустят световое шоу

Общество
02.11.2022 11:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-kolese-obozreniya-v-gorodskom-sadu-ko-dnyu-narodnogo-edinstva-zapustyat-svetovoe-shou
В Краснодаре на колесе обозрения в Городском саду ко Дню народного единства запустят световое шоу
Фото koleso-obozreniya.ru

Гости и жители города смогут увидеть световую анимацию в парке «Городской сад» со 2 по 10 ноября.

Анимацию с патриотическими лозунгами и символикой будут запускать с 18:00 до 22:00

Шоу приостановят, если пойдет дождь. Это необходимо, чтобы оборудование не вышло из строя, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

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