В Краснодаре на колесе обозрения в Городском саду ко Дню народного единства запустят световое шоу

Фото koleso-obozreniya.ru

Гости и жители города смогут увидеть световую анимацию в парке «Городской сад» со 2 по 10 ноября.

Анимацию с патриотическими лозунгами и символикой будут запускать с 18:00 до 22:00

Шоу приостановят, если пойдет дождь. Это необходимо, чтобы оборудование не вышло из строя, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

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