В Краснодаре на здании поликлиники № 19 появилась световая проекция триколора
Общество
02.11.2022 08:56
Медучреждение находится напротив кинотеатра «Аврора». Проекцию государственного флага разместили ко Дню народного единства, и до 5 ноября она будет гореть каждые 5 минут.
Обычно на поликлинике в темное время суток светятся голуби, ближе к Новому году их сменяют снежинки. Сейчас, как и в День государственного флага, приоритет отдан одному из главных символов страны.
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