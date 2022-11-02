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В Краснодаре на здании поликлиники № 19 появилась световая проекция триколора

Общество
02.11.2022 08:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-zdanii-polikliniki-19-poyavilas-svetovaya-proektsiya-trikolora
Видео канала «Кубань 24»

Медучреждение находится напротив кинотеатра «Аврора». Проекцию государственного флага разместили ко Дню народного единства, и до 5 ноября она будет гореть каждые 5 минут.

Обычно на поликлинике в темное время суток светятся голуби, ближе к Новому году их сменяют снежинки. Сейчас, как и в День государственного флага, приоритет отдан одному из главных символов страны.

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