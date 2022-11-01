В Краснодарском крае ко Дню народного единства подготовили свыше 2 тыс. мероприятий

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В День народного единства в муниципалитетах Кубани пройдут 275 выставок, 228 тематических концертов, 17 ярмарок с продукцией местных производителей. Кроме того, будут работать 62 точки по раздаче ленточек-триколоров, флажков РФ и воздушных шаров.

Всего в День народного единства по всей Кубани запланировали более 2 тыс. мероприятий. Жителей и гостей края ждут кинопоказы, лекции, экскурсии, фотоконкурсы, викторины, выставки, квесты, флешмобы и многое другое.

В цвета российского флага подсветят колесо обозрения в Городском саду на улице Постовой. Подсветка будет работать со 2 по 10 ноября включительно. Световую анимацию с патриотическими лозунгами и символикой будут запускать с 18:00 до 22:00.

Краевое мероприятие 4 ноября пройдет на Пушкинской площади в Краснодаре.

В рамках «Ночи искусств» в учреждениях проведут 271 мероприятие — выставки книг, фотографий, архивных документов, кинопоказы и лектории.

Кроме того, в этот день около 58 тыс. человек напишут Большой этнографический диктант. Главной краевой площадкой для его проведения станет Центр национальных культур в Краснодаре.

Также в рамках Дня народного единства на Кубани будут работать 143 площадки, где каждый сможет записать поздравительный видеоролик для военнослужащих и мобилизованных. Планируются авто- и велопробеги, концерты в воинских частях.

Будут работать 96 зон «Спорт и единство». Попробовать сдать нормы Всероссийского комплекса ГТО и принять участие в соревнованиях смогут свыше 20 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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