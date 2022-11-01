В Краснодаре в День народного единства пройдут концерты и фестиваль #ВместеСильнее

В Краснодаре в День народного единства пройдут концерты и фестиваль #ВместеСильнее

В День народного единства в краевой столице проведут тематические офлайн и онлайн-мероприятия. Краевой праздник состоится на Пушкинской площади.

«Этот праздник является олицетворением уважения и любви к Родине. Мы всегда будем гордиться достижениями наших соотечественников», — сказал глава департамента внутренней политики Краснодара Станислав Харьковский.

В день праздника — 4 ноября, в парке 30-летия Победы перед Выставочным залом Боевой Славы с 13:00 до 14:30 пройдет фестиваль #ВместеСильнее. Там будут работать выставка оружия, интерактивные зоны и экспозиция «Город Героев». Проведут флешмоб с развертыванием государственного флага России.

В рамках фестиваля #ВместеСильнее в парках «Солнечный остров», «Городской сад», «Чистяковская роща» и сквере «Бургасском» состоятся тематические концерты. На площадках представят народно-прикладное творчество местных мастеров. Проведут мастер-классы.

В этот день праздничные концерты пройдут в парке 30-летия Победы — с 13:00 до 17:00 и в Детской школе искусств № 1 на улице Калинина, 1 — с 12:00.

Кроме того, с 12:00 до 13:00 в парке 30-летия Победы состоится мастер-класс по созданию открытки. На Пушкинской площади с 12:00 до 16:00 проведут выставку предметов культуры.

С 9:00 до 21:00 для студентов вузов и ссузов будет проходить онлайн-викторина «Мы вместе, мы едины», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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