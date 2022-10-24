В Сочи на уборку пляжей и улиц вышли более 6 тыс. человек
Общество
24.10.2022 08:59
В прошедшие выходные волонтеры вышли на берег моря с мусорными пакетами и садовым инвентарем. В Хостинском и Адлерском районах города-курорта активисты навели порядок на полосе от пляжа «Хоста Марина» до пляжа «Автомобилист».
Субботники приурочили ко Дню защиты Черного моря. Уборку провели и на улицах города. К акции присоединились более 6 тыс. человек — это волонтеры, молодежный актив города и сотрудники районных администраций. Они собрали около 180 т мусора и закрасили стены от граффити.
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