В Краснодаре 27 октября проведут расчистку берега Кубани в парке 30-летия Победы

Фото пресс-службы южного межрегионального управления Росприроднадзора

Помимо уборки и облагораживания берега Кубани, участники планируют установить скамейки и урны из переработанного пластика, а также разместить плакаты с призывами соблюдать чистоту.

Акцию приурочили к Международному дню без бумаги, который проходит в России каждый четвертый четверг октября.

«Он призван привлечь внимание ведущих компаний из разных областей экономики, людей по всей стране к вопросам экологии, популяризации ответственного отношения к окружающей среде и сокращения нерационального расхода бумаги для дальнейшего перехода к современным безбумажным технологиям», — сообщает пресс-служба южного межрегионального управления Росприроднадзора в Telegram.

В очистке берега примут участие управления Росприроднадзора, фонда «Экология», волонтеры филиала Россельхозбанка и специалисты краевого цента лабораторного анализа.

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