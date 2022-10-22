В Краснодаре 27 октября проведут расчистку берега Кубани в парке 30-летия Победы
Помимо уборки и облагораживания берега Кубани, участники планируют установить скамейки и урны из переработанного пластика, а также разместить плакаты с призывами соблюдать чистоту.
Акцию приурочили к Международному дню без бумаги, который проходит в России каждый четвертый четверг октября.
«Он призван привлечь внимание ведущих компаний из разных областей экономики, людей по всей стране к вопросам экологии, популяризации ответственного отношения к окружающей среде и сокращения нерационального расхода бумаги для дальнейшего перехода к современным безбумажным технологиям», — сообщает пресс-служба южного межрегионального управления Росприроднадзора в Telegram.
В очистке берега примут участие управления Росприроднадзора, фонда «Экология», волонтеры филиала Россельхозбанка и специалисты краевого цента лабораторного анализа.
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