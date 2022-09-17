В Краснодаре на общегородской субботник вышли 85 тыс. горожан

Фото пресс-службы администрации Краснодара

На очистку города 17 сентября вышли жители, волонтеры, работники предприятий и организаций, сотрудники администраций города, внутригородских и сельских округов. Во время субботника вывезли почти 1,8 тыс куб. м мусора.

Месячник по наведению санитарного порядка и благоустройства стартовал в Краснодаре 29 августа и завершится 23 сентября, перед Днем города.

«Хочу поблагодарить каждого, кто не остался в стороне и присоединился к общегородскому субботнику, навел порядок в своем дворе, на территории предприятия, где работает, в парке или сквере по месту жительства. Сегодня краснодарцы все вместе вышли на улицы города и сделали их гораздо чище. Но, как говорят, чисто не там, где метут, а там, где не сорят. Поэтому призываю всех горожан беречь наш город, выбрасывать мусор только в мусорные контейнеры — и тогда в Краснодаре всегда будет чисто», — отметил исполняющий обязанности мэра Краснодара Максим Слюсарев.

Самыми дружными оказались жители Карасунскго округа. Там на субботник вышли свыше 23,7 тыс. человек. В Прикубанском — более 23,1 тыс. человек. В Центральном округе территории приводили в порядок 20 тыс. человек. И в Западном — около 18,1 тыс. жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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