В Новороссийске во время субботника у Суджукской лагуны нашли православный крест 19 века
Во время субботника в браконьерской сети среди мусора и погибшей рыбы нашли православный крест.
Президент Образовательного фонда имени братьев Трубецких, отец Георгий (Юрий) Белькинд определил, что это напрестольный крест 19 века — один из важнейших атрибутов православного храма.
Краеведы предположили, что крест мог остаться после расстрела монахов из-за прихода советской власти — кто-то из священнослужителей мог его спрятать.
Реликвию передадут в Новороссийский городской исторический музей-заповедник.
В субботнике приняли участие активисты, около 200 курсантов Морского колледжа ГМУ имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова и новороссийские инспекторы регионального Управления ООПТ, пишет «Новороссийский рабочий».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 10 сентября провели субботник в Суджукской лагуне.
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