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В Новороссийске во время субботника у Суджукской лагуны нашли православный крест 19 века

Общество
11.09.2022 13:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-vo-vremya-subbotnika-u-sudzhukskoj-laguny-nashli-pravoslavnyj-krest-19-veka
В Новороссийске во время субботника у Суджукской лагуны нашли православный крест 19 века
Фото t.me/novorab_official

Во время субботника в браконьерской сети среди мусора и погибшей рыбы нашли православный крест.

Президент Образовательного фонда имени братьев Трубецких, отец Георгий (Юрий) Белькинд определил, что это напрестольный крест 19 века — один из важнейших атрибутов православного храма.

Краеведы предположили, что крест мог остаться после расстрела монахов из-за прихода советской власти — кто-то из священнослужителей мог его спрятать.

Реликвию передадут в Новороссийский городской исторический музей-заповедник.

В субботнике приняли участие активисты, около 200 курсантов Морского колледжа ГМУ имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова и новороссийские инспекторы регионального Управления ООПТ, пишет «Новороссийский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 10 сентября провели субботник в Суджукской лагуне.

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