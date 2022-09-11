В Новороссийске во время субботника у Суджукской лагуны нашли православный крест 19 века

Фото t.me/novorab_official

Во время субботника в браконьерской сети среди мусора и погибшей рыбы нашли православный крест.

Президент Образовательного фонда имени братьев Трубецких, отец Георгий (Юрий) Белькинд определил, что это напрестольный крест 19 века — один из важнейших атрибутов православного храма.

Краеведы предположили, что крест мог остаться после расстрела монахов из-за прихода советской власти — кто-то из священнослужителей мог его спрятать.

Реликвию передадут в Новороссийский городской исторический музей-заповедник.

В субботнике приняли участие активисты, около 200 курсантов Морского колледжа ГМУ имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова и новороссийские инспекторы регионального Управления ООПТ, пишет «Новороссийский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 10 сентября провели субботник в Суджукской лагуне.