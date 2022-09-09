В Новороссийске 10 сентября проведут субботник в Суджукской лагуне
Общество
09.09.2022 16:01
В уборке лагуны примут участие курсанты Морского колледжа ГМУ имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова и новороссийские инспекторы регионального Управления ООПТ. Присоединиться к субботнику могут все желающие.
Волонтеры будут убирать территорию Суджукской лагуны с 9:00 с двух направлений: со стороны косы (сбор у памятника Козодоеву) и со стороны Прилагунья (сбор у тренажерной площадки).
Местный экоактивист Екатерина Сербина рассказала в соцсетях, что в лагуне нужно убрать мусор, который оставляют нерадивые рыбаки и отдыхающие. В основном это пластиковая упаковка и бутылки.
По ее словам, оставленный мусор наносит вред экосистеме лагуны. В ней водятся птицы, змеи, черепахи, лягушки и рыбы. Также в Суджукской лагуне останавливаются перелетные птицы из Африки и Индии.
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