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В Новороссийске 10 сентября проведут субботник в Суджукской лагуне

Общество
09.09.2022 16:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-10-sentyabrya-provedut-subbotnik-v-sudzhukskom-lagune
В Новороссийске 10 сентября проведут субботник в Суджукской лагуне
В Новороссийске 10 сентября проведут субботник в Суджукской лагуне

В уборке лагуны примут участие курсанты Морского колледжа ГМУ имени Адмирала Ф. Ф. Ушакова и новороссийские инспекторы регионального Управления ООПТ. Присоединиться к субботнику могут все желающие.

Волонтеры будут убирать территорию Суджукской лагуны с 9:00 с двух направлений: со стороны косы (сбор у памятника Козодоеву) и со стороны Прилагунья (сбор у тренажерной площадки).

Местный экоактивист Екатерина Сербина рассказала в соцсетях, что в лагуне нужно убрать мусор, который оставляют нерадивые рыбаки и отдыхающие. В основном это пластиковая упаковка и бутылки.

По ее словам, оставленный мусор наносит вред экосистеме лагуны. В ней водятся птицы, змеи, черепахи, лягушки и рыбы. Также в Суджукской лагуне останавливаются перелетные птицы из Африки и Индии.

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