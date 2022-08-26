В Краснодарском крае с 3 по 24 сентября пройдет экосубботник «Зеленая Россия»
Общество
26.08.2022 16:17
Экологическое мероприятие пройдет во всех регионах РФ. С 2013 года в экосубботнике приняли участие более 18 млн человек.
На Кубани акция «Зеленая Россия» пройдет с 3 по 24 сентября. В рамках субботника будут сажать деревья в память об участниках Великой Отечественной войны.
За все время проведения экологических субботников «Зеленая Россия» в стране высадили почти 22 млн деревьев.
Принять участие в акции может каждый желающий. Для этого нужно до 15 октября заполнить специальную форму на сайте по итогам выполненных работ, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.
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