В Краснодарском крае с 3 по 24 сентября пройдет экосубботник «Зеленая Россия»

Фото пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края

Экологическое мероприятие пройдет во всех регионах РФ. С 2013 года в экосубботнике приняли участие более 18 млн человек.

На Кубани акция «Зеленая Россия» пройдет с 3 по 24 сентября. В рамках субботника будут сажать деревья в память об участниках Великой Отечественной войны.

За все время проведения экологических субботников «Зеленая Россия» в стране высадили почти 22 млн деревьев.

Принять участие в акции может каждый желающий. Для этого нужно до 15 октября заполнить специальную форму на сайте по итогам выполненных работ, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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