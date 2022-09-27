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В Сочи на трассе мотоциклист влетел в пассажирский автобус

Происшествия
27.09.2022 14:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-trasse-mototsiklist-vletel-v-passazhirskij-avtobus
В Сочи на трассе мотоциклист влетел в пассажирский автобус
Кадр из видео t.me/chp_sochi

ДТП произошло 27 сентября около 12:00 на трассе Джубга — Сочи — граница Республикой Абхазия в Хостинском районе.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. Они рассказали, что мотоциклист на высокой скорости врезался в заднюю часть пассажирского автобуса. Из-за аварии образовалась пробка в сторону Сочи.

По предварительным данным, водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением при перестроении и врезался в автобус Yutong. В результате ДТП пострадал мотоциклист. Подробности произошедшего устанавливаются.

«На данном участке дороги госавтоинспекторы осуществляют регулировочно-распорядительные действия для увеличения скорости потока», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

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