В Сочи на трассе мотоциклист влетел в пассажирский автобус
Происшествия
27.09.2022 14:43
ДТП произошло 27 сентября около 12:00 на трассе Джубга — Сочи — граница Республикой Абхазия в Хостинском районе.
Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. Они рассказали, что мотоциклист на высокой скорости врезался в заднюю часть пассажирского автобуса. Из-за аварии образовалась пробка в сторону Сочи.
По предварительным данным, водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением при перестроении и врезался в автобус Yutong. В результате ДТП пострадал мотоциклист. Подробности произошедшего устанавливаются.
«На данном участке дороги госавтоинспекторы осуществляют регулировочно-распорядительные действия для увеличения скорости потока», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.
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