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В Сочи на трассе иномарка в лобовую столкнулась с фургоном

Происшествия
16.10.2022 18:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-trasse-inomarka-v-lobovuyu-stolknulas-s-furgonom
В Сочи на трассе иномарка в лобовую столкнулась с фургоном
Фото t.me/chp_sochi

ДТП произошло 16 октября в 12:30 на трассе Адлер — Красная Поляна.

Фотографии с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видны легковушка со смятым капотом и фургон с сильно поврежденной кабиной.

По предварительным данным, водитель Nissan вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford. Пострадавших нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

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