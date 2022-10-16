В Сочи на трассе иномарка в лобовую столкнулась с фургоном
Происшествия
16.10.2022 18:00
ДТП произошло 16 октября в 12:30 на трассе Адлер — Красная Поляна.
Фотографии с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видны легковушка со смятым капотом и фургон с сильно поврежденной кабиной.
По предварительным данным, водитель Nissan вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford. Пострадавших нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.
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