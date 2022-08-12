В Сочи на территории парка «Ривьера» нашли трехсотлетнее пушечное ядро
Происшествия
12.08.2022 15:01
Сотрудники парка раскопали эту находку, когда производили реконструкцию розария.
Установлено, что в земле пушечное ядро пролежало более трех веков. У него внутри нашли порох, вес разрывного снаряда составил около 4 кг. Рядом обнаружили отсыревший фитиль.
Специалисты уже обезвредили находку.
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