В Краснодарском крае у местного жителя обнаружили арсенал с оружием и боеприпасами

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Во время операции с участием спецподразделения краевого главка полиции задержали 58-летнего жителя Красноармейского района.

По данным следствия, во время оперативного мероприятия мужчина за 80 тыс. рублей продал пригодный для стрельбы пистолет Browning. Возбудили уголовное дело. В рамках расследования дом подозреваемого обыскали. Изъяли, предположительно, одноствольное гладкоствольное ружье и обрез с патронами. Арсенал и боеприпасы направили на экспертизу.

Подозреваемого задержали и поместили в ИВС. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие устанавливает другие эпизоды торговли оружием.

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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