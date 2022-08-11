В Краснодарском крае у местного жителя обнаружили арсенал с оружием и боеприпасами
Происшествия
11.08.2022 12:06
Во время операции с участием спецподразделения краевого главка полиции задержали 58-летнего жителя Красноармейского района.
По данным следствия, во время оперативного мероприятия мужчина за 80 тыс. рублей продал пригодный для стрельбы пистолет Browning. Возбудили уголовное дело. В рамках расследования дом подозреваемого обыскали. Изъяли, предположительно, одноствольное гладкоствольное ружье и обрез с патронами. Арсенал и боеприпасы направили на экспертизу.
Подозреваемого задержали и поместили в ИВС. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие устанавливает другие эпизоды торговли оружием.
Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: с начала года в Краснодарском крае росгвардейцы изъяли около 4 тыс. единиц оружия.
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