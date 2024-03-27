В Сочи на территории бывшей свалки появится питомник для субтропических растений

Для оборудования питомника специалисты изучили территорию Адлерского полигона, где рекультивировали свалку.

«Это будет первый пример в стране эффективного использования подобных земель. На территории около 7 га планируем разместить теплицы и выращивать деревья и кустарники в открытом грунте. Со временем предприятие также должно взять на себя посадочные и уходные работы в городе, обработку пальм от вредителей и обслуживание зон ООПТ», — написала замглавы Сочи Светлана Калинина в Telegram.

Делегация курорта для изучения подобного опыта посетила тепличные комплексы, изучила их эксплуатацию и адаптацию цветочных культур в открытом грунте на предприятии в Ставрополе. Там для нужд города выращивают около 600 тыс. цветов год — 65% потребности города.

Сейчас для питомника в Сочи составили дорожную карту, проводят экспертизу земельного участка, в ближайшее время его передадут заказчику. Кроме того, делают предпосадку теплиц, считают монтаж и подключение электричества и газоснабжения. Летом подберут первые культуры.

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