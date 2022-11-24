В Сочи на теплоэлектростанции прошли командно-штабные учения МЧС
По легенде тренировки, произошло замыкание на одном из трансформаторов, возник пожар, в котором пострадали люди, требовалась их эвакуация.
Сначала к работе приступили аварийные бригады предприятия, а после к ним присоединились сотрудники оперативных служб города.
«Предприятие получило паспорт готовности к осенне-зимнему периоду. Все мероприятия в рамках антитеррористических комиссий и комиссий по чрезвычайным ситуациям показали, что документы у вас в полном порядке. Мы сегодня посмотрели на учения, как ваши подразделения слаженно отрабатывают все нештатные ситуации, плюс синхронизировали взаимодействие всех городских служб», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.
Учения прошли успешно — люди сработали слаженно, техника не подвела. Всего в тренировке приняли участие представители 12 ведомств.
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